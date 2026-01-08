Il vero obiettivo di Napoletano dietro le lusinghe a Meloni | le pillole del giorno

Roberto Napoletano, recentemente tornato alla guida de Il Messaggero, si distingue per la sua ambizione e determinazione. Al centro delle discussioni a Roma, il suo ruolo nella direzione del quotidiano evidenzia un profondo interesse strategico, anche in relazione alle recenti esternazioni di Giorgia Meloni. Questa introduzione analizza le dinamiche interne e le possibili motivazioni dietro le sue scelte, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione attuale.

«L’uomo è ambizioso, oltre che esuberante», spifferano dalle parti di via del Tritone, dove ha sede Il Messaggero: al centro delle chiacchiere c’è Roberto Napoletano, appena tornato alla guida del principale quotidiano dell’editore-costruttore Francesco Gaetano Caltagirone (e, non dimentichiamo, della figlia Azzurra), che ha mostrato subito la sua caratteristica voglia di fare. E così, visto che nella giornata di venerdì 9 gennaio è fissata la conferenza stampa di fine anno, anche se si tiene all’inizio dell’anno successivo, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci si presenta con un bel biglietto da visita: il titolone, lunghissimo tanto da occupare due righe, a tutta pagina, che recita “Il potere d’acquisto delle famiglie cresce di 20 miliardi in un anno”, sottolineando che si tratta di «numeri veri» sul «reddito reale disponibile». 🔗 Leggi su Lettera43.it

