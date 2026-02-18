Volley Challenge Cup | alle 18 semifinale d’andata con Khg Kaposvári La Megabox in cerca di gloria Bisogna vincere in Ungheria

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si prepara a sfidare le ungheresi del Khg Kaposvári Rnc alle 18, perché questa sera si gioca la semifinale d’andata della Challenge Cup. La squadra italiana vuole conquistare un risultato positivo in trasferta, sperando di mettere già le basi per la finale. La partita si svolge al Kaposvári Sportközpont di Kaposvár, una struttura che ospita spesso incontri di livello europeo.

Ecco la semifinale. Oggi alle 18 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronterà le ungheresi del Khg Kaposvári Rnc al Kaposvári Sportközpont di Kaposvár nella gara di andata delle semifinali della Challenge Cup. La gara di ritorno si terrà al PalaMegabox di Pesaro mercoledì 25 febbraio alle 20. In palio la finale, in programma mercoledì 11 e mercoledì 18 marzo con gare di andata e ritorno. Nell’altra semifinale si affrontano due squadre greche: il Panathinaikos Atene e il Panionios Nea Smyrni. Il Khg Kaposvári RNC è nato nel 1969 ed ha appena chiuso al secondo posto in classifica la regular season del campionato nazionale alle spalle del Vasas Óbuda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

