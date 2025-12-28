Altra preziosa vittoria per la Megabox, la sesta consecutiva, sul campo della Omag-MT San Giovanni in Marignano. Partita impeccabile per la squadra di Pistola quanto ad approccio mentale ed atteggiamento complessivo: di fronte c’era una squadra reduce da due buone prove con Bergamo e Conegliano, rafforzata dall’arrivo della giovane nazionale cinese Zhuang ed assolutamente bisognosa di punti. Le tigri hanno tenuto sempre in pugno la partita anche quando, nel terzo set, la Omag-MT pareva poter riaprire i giochi, avanti 20-18 grazie ad un guizzo di Brancher. La Megabox ha dovuto fronteggiare due set-point delle avversarie, per poi chiudere con Bici al secondo match-point. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Megabox senza confini: "Nessun calo di tensione"

Leggi anche: Addio all’utopia della globalizzazione: il mondo senza confini diventa un mondo di confini in fiamme

Leggi anche: Tensione ai confini: la Polonia fa decollare i caccia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Megabox senza confini: Nessun calo di tensione.

Megabox senza confini: "Nessun calo di tensione" - Coach Andrea Pistola dopo il successo con San Giovanni: "Approccio giusto: siamo sempre rimasti in campo con la mentalità adatta". msn.com