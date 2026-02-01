Djokovic cita anche Sinner dopo la finale persa agli Australian Open | Non pensavo di essere qui

Novak Djokovic ha scherzato anche dopo la sconfitta in finale contro Alcaraz agli Australian Open. Il tennista serbo ha detto di non aspettarsi di essere ancora in campo a quel livello e ha citato anche Sinner, dimostrando di mantenere il sorriso nonostante la sconfitta. Durante la cerimonia, ha anche fatto un commento simpatico con Rafa Nadal.

Novak Djokovic scherza dopo la sconfitta agli Australian Open nella finale contro Carlos Alcaraz. Il tennista serbo ha regalato anche un momento simpatico con Rafa Nadal.

