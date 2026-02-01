Djokovic cita anche Sinner dopo la finale persa contro Alcaraz | Non pensavo di essere qui

Dopo la finale persa contro Alcaraz agli Australian Open, Djokovic ha scherzato sul suo percorso e ha citato anche Sinner. Il serbo si è mostrato sorridente e senza troppi rimpianti, regalando un momento leggero dopo una partita difficile. Durante l’evento, ha anche scambiato battute con Rafa Nadal, dimostrando il suo spirito sportivo.

Novak Djokovic scherza dopo la sconfitta agli Australian Open nella finale contro Carlos Alcaraz. Il tennista serbo ha regalato anche un momento simpatico con Rafa Nadal.

