Nella notte si sono verificati attacchi a Teheran e Beirut, con esplosioni che si sono sentite nelle città. Sirene hanno suonato a Tel Aviv, mentre a Dubai e Doha si sono uditi scoppi e detonazioni. La guerra tra Israele, Iran e Hezbollah continua a espandersi, con nuovi bombardamenti e lanci di missili in diverse aree.

La guerra tra Israele, Iran e Hezbollah si allarga nella notte con nuovi bombardamenti su Teheran e Beirut e missili lanciati verso Israele. Sirene d’allarme a Tel Aviv e nel centro del Paese. Esplosioni segnalate anche negli Emirati e in Qatar, mentre l’Iran minaccia gli Stati Uniti: un intervento di terra sarebbe “un altro Vietnam”. Chiuso lo spazio aereo negli Emirati e sospesi i viaggi verso il Medio Oriente da Hong Kong. 05:30 – Iran chiede alla FIFA di spostare le partite La Federazione calcistica iraniana ha avviato contatti con la FIFA per trasferire in Messico le partite della nazionale previste negli Stati Uniti durante il primo turno dei Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, attacchi a Teheran e Beirut. Sirene a Tel Aviv, esplosioni anche a Dubai e Doha

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