Guerra in Medio Oriente nuovi raid di Israele in Libano Idf | Distrutto totalmente il bunker centro di comando del leader ucciso Khamenei

In Medio Oriente, i raid di Israele in Libano continuano e l’IDF afferma di aver distrutto un bunker considerato il centro di comando del leader ucciso Khamenei. È il settimo giorno di conflitto nella regione, mentre l’ex presidente statunitense esclude l’invio di truppe di terra in Iran, definendo questa operazione una perdita di tempo.

Settimo giorno di guerra in Medio Oriente. Trump esclude di inviare truppe di terra in Iran, definendola una "perdita di tempo". Vuole però decidere il nuovo leader del Paese e boccia il figlio di Khamenei. Lo Stretto di Hormuz viene designato ufficialmente 'area di operazioni belliche'. Circa 1.000 navi si trovano bloccate nelle sue acque, nelle ultime 24 ore sono passate solo 2 navi. Raid iraniani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

È il settimo giorno di guerra in Medio Oriente. Oltre ai tre paesi belligeranti (Stati Uniti, Israele e Iran) sono stati coinvolti, in vari modi: Libano, Siria, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Turchia, Cipro, Sri Lanka, Oman, Az - facebook.com facebook