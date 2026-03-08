Medio Oriente l' Iran annuncia una guerra lunga | Possiamo combattere altri sei mesi Israele attacca siti militari e Hezbollah

L’Iran ha dichiarato di essere in grado di sostenere un’ulteriore lunga guerra di sei mesi, mentre Israele ha condotto attacchi contro siti militari e Hezbollah. Il conflitto in Medio Oriente prosegue con una serie di attacchi e dichiarazioni che rafforzano la percezione di una regione in piena tensione. La situazione rimane critica mentre le operazioni militari continuano a intensificarsi.

Il conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione. L’ Iran ha affermato di essere pronto a sostenere il confronto militare ancora a lungo. «Le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni», ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, citato dall’agenzia Fars. Israele colpisce obiettivi in Iran Nel frattempo l’ esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi militari nel territorio iraniano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La cronaca di oggi, martedì 3 marzo 2026, è dominata da un'escalation militare nel Medio Oriente che sta ridefinendo gli equilibri globali.

