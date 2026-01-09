In Lombardia non ci sono abbastanza tutori per i minori non accompagnati | ne mancano 200
In Lombardia, attualmente ci sono 737 tutori incaricati di assistere i minori non accompagnati. Tuttavia, la richiesta di supporto supera le disponibilità, con una mancanza di circa 200 tutori necessari per garantire un’adeguata tutela e assistenza a tutti i minori che ne hanno bisogno. Questa disparità evidenzia la necessità di rafforzare il sistema di tutela e di sensibilizzare sull’importanza di coinvolgere più figure di supporto.
I tutori incaricati di assistere i minori non accompagnati sono 737 in tutta la Lombardia. Non bastano: ne servono 200 in più. Lo ha detto Riccardo Bettiga, garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.Il bando“È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 17. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
