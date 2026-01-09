In Lombardia non ci sono abbastanza tutori per i minori non accompagnati | ne mancano 200

In Lombardia, attualmente ci sono 737 tutori incaricati di assistere i minori non accompagnati. Tuttavia, la richiesta di supporto supera le disponibilità, con una mancanza di circa 200 tutori necessari per garantire un’adeguata tutela e assistenza a tutti i minori che ne hanno bisogno. Questa disparità evidenzia la necessità di rafforzare il sistema di tutela e di sensibilizzare sull’importanza di coinvolgere più figure di supporto.

“Servono più tutori per i minori stranieri non accompagnati, ne mancano 200”. L’appello del garante lombardo - In regione sono 737 i tutori attivi, ma il numero non basta per seguire adeguatamente i 2. verbanonews.it

