Mediaset celebra la Festa del Papà 2026 con la campagna Ogni giorno per tutta la vita Grazie papà

In occasione della Festa del Papà del 19 marzo 2026, Mediaset ha avviato una campagna intitolata “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà”. La iniziativa si concentra sulla celebrazione della figura paterna e del rapporto tra genitori e figli, sottolineando l’importanza di questo legame nel corso degli anni. La campagna è stata diffusa attraverso i canali della televisione e altre piattaforme mediatiche.

In occasione della Festa del Papà 2026, che ricorre giovedì 19 marzo, Mediaset ha deciso di lanciare una nuova campagna istituzionale dedicata alla figura paterna e al legame che unisce genitori e figli nel corso della vita. L’iniziativa, intitolata “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà”, sarà trasmessa su tutte le reti del gruppo televisivo. Lo spot entrerà in programmazione a partire da domani, 18 marzo, e accompagnerà il pubblico nei giorni che precedono la ricorrenza, con l’obiettivo di rendere omaggio ai padri e al ruolo fondamentale che svolgono nella crescita dei figli. Un omaggio al legame tra padri e figli. La campagna nasce con l’intento di raccontare il valore della presenza paterna nella quotidianità familiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mediaset celebra la Festa del Papà 2026 con la campagna “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà” Articoli correlati Al via la campagna Mediaset per la Festa del Papà 2026: “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà”In occasione della Festa del Papà 2026, che si celebra giovedì 19 marzo, Mediaset lancia una nuova campagna istituzionale dal forte impatto emotivo:... “Questo è papà”, per la festa del papà la musica si trasforma in promotore sociale per le nuove generazioniIn occasione della Festa del Papà del 19 marzo 2026, verrà presentata a Messina la nuova anticipazione di “Questo è Papà”, un progetto culturale ed... Una raccolta di contenuti su Mediaset celebra la Festa del Papà 2026... Temi più discussi: Festa del papà, 6 trattamenti Spa per coccolarlo; Festa della donna: i film e le serie più belle da vedere l'8 marzo; Alice Campello spegne 31 candeline: festa esclusiva con le amiche vip. Mediaset celebra la Festa del Papà 2026 con lo spot Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papàIn occasione della Festa del Papà 2026, che si celebra giovedì 19 marzo, Mediaset lancia la campagna istituzionale Ogni giorno, per tutta la vita. engage.it Al via la campagna Mediaset per la Festa del Papà 2026: Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papàIn occasione della Festa del Papà 2026, che si celebra giovedì 19 marzo, Mediaset lancia una nuova campagna istituzionale dal forte impatto emotivo: Ogni ... superguidatv.it Menù Festa del Papà ricette semplici e gustose perfette per il 19 marzo! Scoprilo qui https://blog.giallozafferano.it/chezbibia/menu-festa-del-papa/ - facebook.com facebook