Medellín 2027 | dal conflitto alla rinascita culturale

Medellín è stata scelta dall’UNESCO come Capitale Mondiale del Libro per il 2027. La decisione riconosce il ruolo della città colombiana nel panorama culturale internazionale. L’annuncio è stato fatto di recente, e la designazione coinvolge attività e iniziative legate alla promozione della lettura e della cultura. La città si prepara a ospitare eventi e progetti dedicati al mondo del libro e della cultura.

L’UNESCO ha ufficialmente designato Medellín come Capitale Mondiale del Libro per il 2027, conferendo alla città colombiana un ruolo di primo piano nel culturale globale. Dal 23 aprile 2027, in coincidenza con la Giornata Mondiale del Libro, le strade della metropoli si trasformeranno in un palcoscenico internazionale che celebra la parola scritta come strumento di equità sociale. Questa nomina segna il culmine di una profonda metamorfosi urbana avvenuta negli ultimi decenni. La scelta non è casuale: fino a pochi anni fa, il nome di questa seconda città della Colombia era legato indissolubilmente a cronache di violenza e ai cartelli del narcotraffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medellín 2027: dal conflitto alla rinascita culturale Articoli correlati Dal degrado alla rinascita, Reggia di Carditello simbolo di riscatto nazionale: 12 milioni dal GovernoCarditello torna al centro delle politiche nazionali di tutela e valorizzazione dei luoghi della cultura e lo fa grazie a un lavoro lungo,... “Ucraina. Quattro anni dopo” a Padova l’evento storico-culturale sul conflittoIn occasione del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’associazione Liberi Oltre le Illusioni organizza l’evento “Ucraina. Altri aggiornamenti su Medell n 2027 dal conflitto alla... Medellín è stata nominata Capitale Mondiale del Libro per il 2027 dall’UNESCOPerché Medellín è stata scelta come Capitale Mondiale del Libro 2027 e quali sono le tappe imperdibili tra biblioteche avveniristiche e librerie di quartiere. siviaggia.it Medellín, scelta dall'Unesco capitale mondiale del libro 2027L'annuncio del presidente Gustavo Petro: l'Unesco premia la trasformazione culturale con 25 biblioteche, oltre 110 librerie e la riconversione di ex carceri in spazi di inclusione ... lasicilia.it