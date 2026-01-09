Dal degrado alla rinascita Reggia di Carditello simbolo di riscatto nazionale | 12 milioni dal Governo
La Reggia di Carditello, simbolo di rinascita culturale, sta vivendo un importante processo di recupero grazie a un finanziamento di 12 milioni di euro stanziato dal Governo. Un intervento che si inserisce in un progetto di tutela e valorizzazione, frutto di un lavoro accurato e strutturato, volto a restituire dignità e fruibilità a uno dei siti più rappresentativi del patrimonio nazionale.
Carditello torna al centro delle politiche nazionali di tutela e valorizzazione dei luoghi della cultura e lo fa grazie a un lavoro lungo, strutturato e tutt’altro che improvvisato. Il finanziamento da 12.458.491,86 euro destinato alla Delizia Reale del Carditello, nell’ambito del programma del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Parco Valerio Taglione, dal simbolo di rinascita al degrado: vandali e accuse al Comune
Leggi anche: Ex magazzino fallito, dal degrado alla rinascita: nascerà uno showroom che guarda al futuro
Carditello, nella Reggia la sfida coltivazioni tra sostenibilità e innovazione - I terreni di Carditello ospiteranno una coltivazione sostenibile e innovativa. ilmattino.it
Incendio in uno dei boschi della Reggia di Carditello - Un incendio è divampato in uno dei boschi di pertinenza del Real Sito di Carditello, nel comune di San Tammaro. ilmattino.it
Dal degrado alla rinascita: il campetto storico torna a vivere nel cuore di Scicli - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.