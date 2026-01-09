Dal degrado alla rinascita Reggia di Carditello simbolo di riscatto nazionale | 12 milioni dal Governo

La Reggia di Carditello, simbolo di rinascita culturale, sta vivendo un importante processo di recupero grazie a un finanziamento di 12 milioni di euro stanziato dal Governo. Un intervento che si inserisce in un progetto di tutela e valorizzazione, frutto di un lavoro accurato e strutturato, volto a restituire dignità e fruibilità a uno dei siti più rappresentativi del patrimonio nazionale.

