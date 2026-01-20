Dazi Usa | la decisione della Corte Suprema che decreterà il destino dell’economia mondiale

La Corte Suprema degli Stati Uniti si appresta a pronunciarsi su una questione chiave riguardante i dazi imposti durante l’amministrazione Trump. La decisione potrebbe avere significative ripercussioni sull’economia globale, influenzando i rapporti commerciali e le politiche tariffarie internazionali. L’attesa cresce, poiché il verdetto potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e altri paesi.

Si registra grande attesa per la decisione che la Corte Suprema degli Stati Uniti prenderà su una parte dei dazi decretati da Donald Trump. Non è chiaro quando uscirà la sentenza, se tra poche ore o nei prossimi giorni. Come che sia, si tratterà di uno spartiacque fondamentale per quanto riguarda il destino della politica commerciale ed estera di Washington. Ma su che cosa sono esattamente chiamati a decidere i supremi giudici? Al centro dell’attenzione non sono tutti i dazi decretati da Trump ma soltanto quelli imposti ai sensi dell’ International Emergency Economic Powers Act (Ieepa): una legge del 1977, che consente al presidente degli Stati Uniti di regolamentare il commercio in caso di emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

Dazi Usa: la decisione della Corte Suprema che decreterà il destino dell’economia mondialeLa Corte Suprema degli Stati Uniti si appresta a pronunciarsi su una controversia riguardante alcuni dazi doganali introdotti durante l’amministrazione Trump.

