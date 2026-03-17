Mauro promuove Spalletti | Ha trasformato alcuni giocatori Boga? L’intuizione di spostarlo nel mezzo è stata straordinaria

Mauro, parlando ai microfoni di SportMediaset, ha commentato il percorso della Juventus, sottolineando il ruolo di Spalletti. Ha evidenziato come l’allenatore abbia rivoluzionato alcuni giocatori, in particolare menzionando Boga e il suo spostamento nel centrocampo. Mauro ha anche elogiato le scelte tattiche di Spalletti, ritenendole decisive per i risultati della squadra in questa stagione.

Mauro ai microfoni di SportMediaset ha analizzato il cammino della Juventus esaltando il lavoro fatto da Spalletti in questa stagione. Il dibattito sulla crescita esponenziale della Juventus si arricchisce di una firma autorevole. Nel suo consueto intervento ai microfoni di Sportmediaset, l’ex calciatore e opinionista Massimo Mauro ha analizzato con estrema onestà intellettuale l’evoluzione della rosa bianconera, ammettendo di aver cambiato idea su diversi elementi che inizialmente non lo avevano convinto. Il focus dell’ex bianconero si è concentrato soprattutto sulla capacità di Luciano Spalletti di rigenerare i singoli attraverso scelte coraggiose e intuizioni tattiche fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mauro promuove Spalletti: «Ha trasformato alcuni giocatori. Boga? L’intuizione di spostarlo nel mezzo è stata straordinaria» Articoli correlati Leggi anche: Mauro promuove la nuova Juve: «Spalletti fondamentale, ma ora vietato fermarsi» Calciomercato Juve, Spalletti promuove Boga e Holm: il pensiero del tecnico sui due nuovi arrivatiBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Altri aggiornamenti su Mauro promuove Argomenti discussi: Pressing: Trevisani: Tutti criticano Leao... ma Pulisic? Il rendimento è drammatico Video. Mauro: Spalletti eccezionale nel far crescere alcuni giocatori, mi piace perché rischia. Kelly...Nel suo intervento a Sportmediaset, Massimo Mauro ha parlato della Juventus: Mi piace fare i nomi di giocatori che quando sono arrivati anch'io li ho molto criticati. Conceicao, ... tuttojuve.com Spalletti? Niente di straordinario: Biasin ci prova, Mauro netto: Senza di lui neanche col PisaLa sconfitta della Roma contro il Genoa ha fatto sorridere più di qualcuno dalle parti di Torino. Ora la Juve si trova a un solo punto di distanza dal Como e dai giallorossi, dopo il rischio di finire ... msn.com