Nel match tra Lazio e Milan, Maurizio Sarri ha guidato la sua squadra a una vittoria per 1-0. La partita si è svolta nei giorni scorsi, con una vigilia molto tesa tra le due squadre. Alla fine, i biancocelesti hanno ottenuto i tre punti sotto la direzione del tecnico toscano, che ha gestito al meglio la sfida contro la formazione di Allegri.

Nei giorni scorsi avevamo parlato di una intensa e accesissima vigiliaLazio–Milan. Un match terminato 1-0 a favore degli uomini del ‘Comandante’ Maurizio Sarri. Un Sarri che domina ancora, dando un’altra lezione di calcio (dopo quella in Coppa Italia lo scorso 4 dicembre) al Milan. Una vittoria convincente che conferma, ancora una volta, che identità, organizzazione e coraggio possono prevalere anche sulle difficoltà strutturali di una rosa ridimensionata (vi ricordateCastellanos e Guendouzi, tanto per fare qualche esempio?). All’Olimpico va in scena un copione già visto:Sarri costruisce calcio, Allegri lo subisce(come avvenuto il 4 dicembre in Coppa Italia: match vinto 1 a 0 da Sarri) specie nel primo tempo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Maurizio Sarri: quello contro il Milan di Allegri è Capolavoro

Articoli correlati

Pancaro: "Che fascino Allegri contro Sarri. Milan, Leao ha dei limiti. Bartesaghi e Palestra sono il futuro"Sei anni alla Lazio e due al Milan, con uno scudetto vinto in ciascuna delle due squadre oltre a tanti altri trofei (sei con la Lazio e due col...

Maurizio Sarri amaro dopo lo 0-0 contro il Cagliari: “È una decisione anticostituzionale”Il duro sfogo di Maurizio Sarri dopo Cagliari-Lazio 0-0: 'Il divieto di trasferta per i nostri tifosi è anticostituzionale'.

AZIO IMBARAZZANTE, SARRI PREOCCUPATO E SUL MERCATO... - 05/01/2026

Tutti gli aggiornamenti su Maurizio Sarri

Temi più discussi: Sarri pazienza finita: Non lo so neanche io perché sono rimasto. Le accuse a Lotito per il mercato della Lazio e non solo; Sarri: 'Grande cuore. Futuro? Rosa da rinforzare'; Lo stadio vuoto è triste e deprimente: lo sfogo di Sarri per la desolazione all'Olimpico in Lazio-Sassuolo; Lazio, Sarri: Cosa invidio ad Allegri? Il fatturato del Milan...

Sarri, tra assenze, mercato bloccato e soluzioni d’emergenza, il tecnico ha ridisegnato la squadra trovando un equilibrio nuovo: le ultimeSarri, tra assenze, mercato bloccato e soluzioni d’emergenza, il tecnico ha ridisegnato la squadra trovando un equilibrio nuovo: le ultime La Lazio di Maurizio Sarri ha cambiato pelle nel momento più ... lazionews24.com

Sarri, emergenza in mezzo al campo per i biancocelesti, il tecnico toscano valuta nuove soluzioni davanti alla difesa per sopperire agli infortuniSarri, emergenza in mezzo al campo per i biancocelesti, il tecnico toscano valuta nuove soluzioni davanti alla difesa per sopperire agli infortuni La Lazio si prepara alla sfida contro il Milan con un ... lazionews24.com

Maurizio Sarri greets the Curva Nord Lazio before the match against AC Milan Last night. - facebook.com facebook

Il rifacimento dello stadio Flaminio a Roma Maurizio Sarri scherza sulle lungaggini del progetto 1/2 x.com