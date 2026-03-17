Maurizio Sarri | quello contro il Milan di Allegri è Capolavoro

Da danielebartocciblog.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Lazio e Milan, Maurizio Sarri ha guidato la sua squadra a una vittoria per 1-0. La partita si è svolta nei giorni scorsi, con una vigilia molto tesa tra le due squadre. Alla fine, i biancocelesti hanno ottenuto i tre punti sotto la direzione del tecnico toscano, che ha gestito al meglio la sfida contro la formazione di Allegri.

Nei giorni scorsi avevamo parlato di una intensa e accesissima vigiliaLazio–Milan. Un match terminato 1-0 a favore degli uomini del ‘Comandante’ Maurizio Sarri. Un Sarri che domina ancora, dando un’altra lezione di calcio (dopo quella in Coppa Italia lo scorso 4 dicembre) al Milan. Una vittoria convincente che conferma, ancora una volta, che identità, organizzazione e coraggio possono prevalere anche sulle difficoltà strutturali di una rosa ridimensionata (vi ricordateCastellanos e Guendouzi, tanto per fare qualche esempio?). All’Olimpico va in scena un copione già visto:Sarri costruisce calcio, Allegri lo subisce(come avvenuto il 4 dicembre in Coppa Italia: match vinto 1 a 0 da Sarri) specie nel primo tempo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

maurizio sarri quello contro il milan di allegri 232 capolavoro
© Danielebartocciblog.it - Maurizio Sarri: quello contro il Milan di Allegri è Capolavoro

Articoli correlati

Pancaro: "Che fascino Allegri contro Sarri. Milan, Leao ha dei limiti. Bartesaghi e Palestra sono il futuro"Sei anni alla Lazio e due al Milan, con uno scudetto vinto in ciascuna delle due squadre oltre a tanti altri trofei (sei con la Lazio e due col...

Maurizio Sarri amaro dopo lo 0-0 contro il Cagliari: “È una decisione anticostituzionale”Il duro sfogo di Maurizio Sarri dopo Cagliari-Lazio 0-0: 'Il divieto di trasferta per i nostri tifosi è anticostituzionale'.

AZIO IMBARAZZANTE, SARRI PREOCCUPATO E SUL MERCATO... - 05/01/2026

Video AZIO IMBARAZZANTE, SARRI PREOCCUPATO E SUL MERCATO... - 05/01/2026

Tutti gli aggiornamenti su Maurizio Sarri

Temi più discussi: Sarri pazienza finita: Non lo so neanche io perché sono rimasto. Le accuse a Lotito per il mercato della Lazio e non solo; Sarri: 'Grande cuore. Futuro? Rosa da rinforzare'; Lo stadio vuoto è triste e deprimente: lo sfogo di Sarri per la desolazione all'Olimpico in Lazio-Sassuolo; Lazio, Sarri: Cosa invidio ad Allegri? Il fatturato del Milan...

Sarri, tra assenze, mercato bloccato e soluzioni d’emergenza, il tecnico ha ridisegnato la squadra trovando un equilibrio nuovo: le ultimeSarri, tra assenze, mercato bloccato e soluzioni d’emergenza, il tecnico ha ridisegnato la squadra trovando un equilibrio nuovo: le ultime La Lazio di Maurizio Sarri ha cambiato pelle nel momento più ... lazionews24.com

Sarri, emergenza in mezzo al campo per i biancocelesti, il tecnico toscano valuta nuove soluzioni davanti alla difesa per sopperire agli infortuniSarri, emergenza in mezzo al campo per i biancocelesti, il tecnico toscano valuta nuove soluzioni davanti alla difesa per sopperire agli infortuni La Lazio si prepara alla sfida contro il Milan con un ... lazionews24.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.