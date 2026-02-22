Maurizio Sarri amaro dopo lo 0-0 contro il Cagliari | È una decisione anticostituzionale

Maurizio Sarri critica la decisione di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio, definendola anticostituzionale. L'allenatore esprime il suo disappunto dopo la partita pareggiata 0-0 contro il Cagliari, sottolineando che questa misura limita ingiustamente il supporto degli supporters. Sarri ha evidenziato come questa restrizione influisca sulla squadra e sulla passione dei tifosi. La discussione sulla normativa continua a dividere opinioni nel mondo del calcio.

Il duro sfogo di Maurizio Sarri dopo Cagliari-Lazio 0-0: 'Il divieto di trasferta per i nostri tifosi è anticostituzionale'. Poi l'allarme per l'infortunio di Rovella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maurizio Sarri è di una sincerità disarmante sul nuovo acquisto della Lazio: “Non vorrei essere travisato”Maurizio Sarri si è espresso in modo diretto e sincero riguardo al nuovo acquisto della Lazio, Ratkov, e sui recenti sviluppi di mercato, inclusi l’addio di Guendouzi.

Maurizio Domizzi: “Diventai rigorista dopo una lite a Napoli. Che imbarazzo con Pippo Inzaghi…”Maurizio Domizzi rivela come un episodio a Napoli lo abbia trasformato in rigorista, e ricorda il suo percorso tra grandi club e sfide memorabili.

