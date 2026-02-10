Mattoncini colorati e sculture romantiche | l' iniziativa Lego per San Valentino
Al centro commerciale ‘Il Centro’ di Arese, i mattoncini Lego si trasformano in fiori e sculture romantiche per San Valentino. Fino al 15 febbraio, gli appassionati di creatività possono partecipare a questa iniziativa dedicata alla linea ‘Botanicals’. Un modo semplice per creare decorazioni uniche e colorate, pezzo dopo pezzo.
BrickArt Ocean a Bari, le meraviglie del mare riprodotte con i mattoncini Lego: Boom di visitatori – VIDEOSono stati 15mila i visitatori per la BrickArt Ocean: un viaggio tra oceani, fantasia e mattoncini colorati che prendono forma e diventano sculture Lego esposte alla Fiera del Levante. Ben 30 sculture ... telebari.it
Il bagno d'agosto si fa tra i mattoncini colorati: per la prima volta Legoland Water Park apre senza limiti d'etàPrendere la tintarella e rilassarsi in piscina immersi nel mondo di mattoncini colorati che vanta migliaia di appassionati in tutto il mondo. Da quest'estate Legoland Water Park, l'unico parco ... milano.corriere.it
