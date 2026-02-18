Mattarella | le altre istituzioni rispettino il Csm

Il presidente Mattarella ha espresso la sua preoccupazione dopo che alcune istituzioni hanno messo in discussione il ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Ha sottolineato la necessità di mantenere il rispetto reciproco tra le diverse cariche dello Stato, soprattutto nei momenti più delicati. Durante un discorso pubblico, ha ricordato che il rispetto delle regole è fondamentale per la stabilità del Paese.

«Come presidente della repubblica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza nell'interesse della repubblica». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al plenum del Csm. Mattarella ha sottolineato «il ruolo di rilievo costituzionale del Csm» e «soprattutto la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare particolarmente da parte di altre istituzioni nei confronti di questa istituzione».