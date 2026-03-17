Mattarella | Costituzione autentico presidio dei diritti

Il presidente della Repubblica ha partecipato alla celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Durante l’evento, ha ricordato che la Costituzione rappresenta un autentico presidio dei diritti fondamentali della Repubblica. La giornata richiama valori come indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia e pace, elementi che costituiscono i pilastri dell’identità nazionale.

Roma, 17 mar. (askanews) – “La “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” richiama elementi fondanti dell’identità della Repubblica: indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia e pace. Si tratta di valori maturati lungo un percorso storico complesso e non privo di afflizioni, che trova la sua più alta e compiuta espressione nella Costituzione, autentico presidio dei diritti e delle responsabilità che definiscono la nostra comunità nazionale”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato in occasione della Giornata dell’unità nazionale. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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