Matera in festa | sfilata di Carnevale unisce tradizioni lucane e pugliesi tra Sassi e centro storico

Questa mattina, a Matera, centinaia di persone si sono radunate per la sfilata di Carnevale. I carri e le maschere hanno invaso il centro storico e i Sassi, creando un’atmosfera festosa. La città si è riempita di colori e musica, unendo le tradizioni lucane e pugliesi in un grande spettacolo.

Il Carnevale di Matera ha vissuto oggi una giornata di straordinario successo, con una sfilata in maschera che ha colorato e animato il centro storico e i suggestivi Sassi, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto di tradizioni e folklore. L’evento, svoltosi giovedì 8 febbraio 2026, ha visto protagonisti i rappresentanti dei Carnevali antropologici di Teana e Lavello, insieme ai Carnevali di Ferrandina e Crispiano, in un’esplosione di suoni, colori e balli che ha coinvolto un vasto pubblico. La sfilata, promossa dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, si inserisce nel programma ufficiale del Carnevale 2026 e dialoga con il percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, sottolineando l’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

