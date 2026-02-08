Matera in festa | sfilata di Carnevale unisce tradizioni lucane e pugliesi tra Sassi e centro storico

Questa mattina, a Matera, centinaia di persone si sono radunate per la sfilata di Carnevale. I carri e le maschere hanno invaso il centro storico e i Sassi, creando un’atmosfera festosa. La città si è riempita di colori e musica, unendo le tradizioni lucane e pugliesi in un grande spettacolo.

Il Carnevale di Matera ha vissuto oggi una giornata di straordinario successo, con una sfilata in maschera che ha colorato e animato il centro storico e i suggestivi Sassi, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto di tradizioni e folklore. L’evento, svoltosi giovedì 8 febbraio 2026, ha visto protagonisti i rappresentanti dei Carnevali antropologici di Teana e Lavello, insieme ai Carnevali di Ferrandina e Crispiano, in un’esplosione di suoni, colori e balli che ha coinvolto un vasto pubblico. La sfilata, promossa dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, si inserisce nel programma ufficiale del Carnevale 2026 e dialoga con il percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, sottolineando l’importanza della valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Matera Carnevale

Trabia si prepara a vivere una settimana di festa.

La settima edizione del Carnevale Cupellese torna a Cupello.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Matera Carnevale

Argomenti discussi: Maschere e Campanacci per il Carnevale di Matera; La nostra Festa della Bruna a New York: tradizione, innovazione e giovani talenti per costruire un ponte culturale tra Matera, la Basilicata e gli Stati Uniti; Dal 2 al 17 febbraio seconda edizione del Carnevale a Matera – I colori del Mediterraneo; Ospedale di Matera: la donazione, in questa settimana, sarà molto più della festa di un solo giorno. L'iniziativa.

Carnevale a Matera 2026, domenica 8 febbraio grande sfilata con i Carnevali di Crispiano, Ferrandina, Lavello, Teana e i Campanacci di San MauroIl centro storico e i Sassi si trasformano in un grande palcoscenico di festa, tra maschere, suoni e rituali del Mediterraneo ... trmtv.it

A Matera il viaggio nel Carnevale dei territoriMercoledì 11 febbraio, il Teatro Festival Ferrandina-A Mimì accoglie una delle proposte più attese della stagione: Otello, una nuova e intensa rilettura del capolavoro shakespeariano firmata da ... lasiritide.it

AVIS COMUNALE DI MATERA PER SAN VALENTINO La festa di San Valentino viene celebrata ogni anno il 14 febbraio in onore del vescovo romano e martire, Valentino da Terni.Nel quinto secolo Papa Gelasio creò la festa di San Valentino come protettor facebook