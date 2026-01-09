L’IIS Lombardi di Airola guarda al futuro | approvato il nuovo percorso quadriennale 4+2 in Manutenzione e Assistenza Tecnica MAT

L’IIS “Lombardi” di Airola amplia la propria offerta formativa con l’approvazione del percorso quadriennale “4+2” in Manutenzione e Assistenza Tecnica. Questa novità rappresenta un’opportunità concreta per i giovani del territorio, favorendo un percorso di studi più approfondito e orientato al futuro occupazionale. L’iniziativa, autorizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, mira a potenziare le competenze tecniche e professionali degli studenti.

Una svolta decisiva per l'offerta formativa del territorio e un'opportunità concreta per il futuro occupazionale dei giovani studenti: l'IIS "Lombardi" di Airola è stato ufficialmente autorizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all'attivazione del percorso quadriennale di istruzione professionale inerente alla filiera tecnologico-professionale per l'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT). L'autorizzazione, sancita dal Decreto n. 0001653 del 08012026 a firma del Direttore Generale Monica Matano, inserisce l'istituto di Airola (Codice Meccanografico: BNIS00800R) nell'elenco ristretto delle scuole campane d'eccellenza abilitate alla sperimentazione a partire dall'anno scolastico 20262027.

