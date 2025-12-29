Massimiliano Manfredi eletto presidente del Consiglio regionale della Campania

Massimiliano Manfredi, candidato del Partito Democratico, è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Campania durante la prima seduta della nuova legislatura. La scelta è stata ratificata dal voto dell’assemblea consiliare, segnando l’inizio ufficiale del nuovo mandato. La nomina riflette la volontà delle forze politiche presenti e rappresenta un passo importante nel percorso istituzionale della regione.

Massimiliano Manfredi (Pd) è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Campania. E’ quanto ha sancito il voto dell’aula, in avvio della prima seduta della nuova consiliatura. Per Manfredi ci sono stati 41 voti. Manfredi ha 52 anni, è nato a San Paolo Belsito, è sposato e padre di due figlie. Fino ad ottobre 2001 è stato segretario provinciale della sinistra giovanile a Napoli. Dal 2001 al 2006 ha lavorato al Comune di Napoli, con l’amministrazione guidata dal sindaco Rosa Russo Iervolino, dove si occupava di politiche del lavoro, imprese e concertazione. Da maggio 2006 a maggio 2008 è stato capo della segreteria del Ministro della Funzione Pubblica, Luigi Nicolais. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale: Massimiliano Manfredi eletto presidente

Leggi anche: Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio: inizia la legislatura Fico

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Giunta, è corsa contro il tempo; Perché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo); Opposizione, il pressing sul governatore: «Manca l’esecutivo: rinviare il Consiglio»; Regione Campania, count-down per la nuova giunta: «Tutto dipende dal nodo Bonavitacola».

Manfredi eletto presidente del Consiglio Regionale della Campania - Massimiliano Manfredi e’ stato eletto con 41 voti (6 bianche, due nulle) presidente del Consiglio Regionale della Campania. irpinianews.it