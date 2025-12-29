Massimiliano Manfredi eletto presidente del Consiglio regionale della Campania
Massimiliano Manfredi, candidato del Partito Democratico, è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Campania durante la prima seduta della nuova legislatura. La scelta è stata ratificata dal voto dell’assemblea consiliare, segnando l’inizio ufficiale del nuovo mandato. La nomina riflette la volontà delle forze politiche presenti e rappresenta un passo importante nel percorso istituzionale della regione.
Massimiliano Manfredi (Pd) è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Campania. E’ quanto ha sancito il voto dell’aula, in avvio della prima seduta della nuova consiliatura. Per Manfredi ci sono stati 41 voti. Manfredi ha 52 anni, è nato a San Paolo Belsito, è sposato e padre di due figlie. Fino ad ottobre 2001 è stato segretario provinciale della sinistra giovanile a Napoli. Dal 2001 al 2006 ha lavorato al Comune di Napoli, con l’amministrazione guidata dal sindaco Rosa Russo Iervolino, dove si occupava di politiche del lavoro, imprese e concertazione. Da maggio 2006 a maggio 2008 è stato capo della segreteria del Ministro della Funzione Pubblica, Luigi Nicolais. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
