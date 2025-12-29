Massimiliano Manfredi, esponente del Partito Democratico e fratello del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, è stato eletto Presidente del Consiglio regionale della Campania. La sua nomina è avvenuta con 41 voti favorevoli su 51. Questa elezione rappresenta un importante momento istituzionale per la regione, segnando un passaggio nella guida del consiglio regionale campano.

Massimiliano Manfredi (PD), fratello del sindaco di Napoli Gaetano, è stato eletto Presidente del Consiglio regionale della Campania, con 41 voti favorevoli su 51 votanti. “Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e coloro che hanno ritenuto di non farlo”, ha detto Manfredi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campania, Massimiliano Manfredi eletto Presidente del Consiglio della Regione

Leggi anche: Massimiliano Manfredi eletto presidente del Consiglio regionale della Campania

Leggi anche: Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale: Massimiliano Manfredi eletto presidente

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giunta, è corsa contro il tempo; Perché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo); Regione Campania, count-down per la nuova giunta: «Tutto dipende dal nodo Bonavitacola»; Regionali, gli equilibri del campo largo. Campania e Puglia: giunte a rilento.

Manfredi eletto presidente del Consiglio Regionale della Campania - Massimiliano Manfredi e’ stato eletto con 41 voti (6 bianche, due nulle) presidente del Consiglio Regionale della Campania. irpinianews.it