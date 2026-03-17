Massa da incubo in Como Roma ma l’AIA lo promuove! Il clamoroso voto in pagella

Durante la partita tra Como e Roma, l’arbitro Massa ha suscitato molte polemiche per alcune decisioni prese sul campo. Nonostante le contestazioni dei giocatori e dei tifosi, l’AIA ha deciso di promuoverlo con un voto positivo, lasciando spazio a diverse interpretazioni sul suo operato. La partita si è conclusa con alcuni episodi discussi che hanno alimentato il dibattito tra addetti ai lavori e appassionati.

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