Yildiz, talento turco della Juventus, si distingue tra i protagonisti della partita, ricevendo un punteggio di 7. Tuttosport sottolinea le sue giocate efficaci e gli spunti di grande livello, riconoscendo il suo contributo positivo nonostante una sfortunata occasione da gol. La sua prestazione, apprezzata per qualità e impegno, conferma il valore del giovane calciatore nel contesto della squadra.

Yildiz Juventus, tra i migliori in campo: voto 7 per il talento turco che incanta lo Stadium, prestazione superba frenata solo dalla sfortuna. Il pareggio interno contro il Lecce, maturato tra infiniti rimpianti e occasioni fallite dagli undici metri, ha lasciato un sapore decisamente amaro in bocca ai tifosi bianconeri, ma tra le pieghe di una prestazione di squadra a tratti opaca e nervosa, brilla ancora una volta la stella più luminosa del firmamento torinese. Kenan Yildiz si conferma l’epicentro tecnico assoluto della Juventus di Luciano Spalletti, l’unico vero fuoriclasse capace di accendere la luce e inventare calcio anche nelle giornate più grigie e complicate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, Tuttosport elogia il dieci: «Concentrato di giocate funzionali e spunti da fenomeno, meritava il gol». Voto e pagella

Leggi anche: David da 5 in pagella secondo Tuttosport. Giudizio severo sulla prestazione del canadese: «Partecipa alla frittata che costa…». Ecco il voto!

Leggi anche: Yildiz fenomeno anche con la Turchia, 3 gol in 2 partite da vero trascinatore: cosa ha scritto poi sui social il numero 10 della Juventus – FOTO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Spalletti l’ha sistemata”, “L’ambizione è quella, una dolce condanna”: la Juve su Sky; Spalletti: “Zhegrova con gli occhiali, Koopmeiners dovunque. Prima eravamo un po’ falliti…”; La Juventus sa soffrire e vince a Pisa. Mister Luciano Spalletti elogia Yildiz: “Gli voglio bene come a un figlio”; Juventus Montella Yildiz ha potenzialità massime.

Juventus, il sì di Yildiz al rinnovo è più vicino: maxi offerta fino al 2031 per respingere 4 big - È questa la sensazione che filtra dalla Continassa e che il popolo bianconero coglie ogni volta che si parla. tuttomercatoweb.com