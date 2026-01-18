Alberobello-Locorotondo incidente | sei feriti Nella notte in territorio di Martina Franca

Nella notte tra l’18 e il 19 gennaio 2026, lungo la strada statale 172 tra Alberobello e Locorotondo, si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi veicoli, causando sei feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, con dinamiche ancora in fase di accertamento.

Da vivilastrada.it: 6 feriti – S.S.172 Alberobello – Locorotondo Ore 3,45 – 18.1.2026 * Sul posto 2 Ambulanze di Alberobello e Locorotondo più auto medica Tutti ospedalizzati al San Giacomo di Monopoli e il Santa Maria di Putignano in Codice Rosso – per dinamica da impatto * Vigili del fuoco di Martina Franca, Carabinieri del Radiomobile di Martina Franca, * Mezzi coinvolti, BMW con quattro giovani più che maggiorenni di Cisternino, LANCIA DELTA ferito conducente, ferito centauro dello SCOOTER. La dinamica al vaglio dei militari dell'Arma. Diversi carriattrezzi della Vigilante di Alberobello. Anas – Traffico rallentato in senso alternato.

