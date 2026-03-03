Panchina sommersa dall' erba alta nella villetta comunale

A Caserta, i residenti di via Don Luigi Sturzo, via Tazzoli e via Martiri Salesiani segnalano da tempo un crescente degrado nella zona, con una panchina ricoperta dall’erba alta nella villetta comunale. Le lamentele riguardano soprattutto l’inciviltà e i continui disagi causati dall’abbandono dei rifiuti e dalla mancanza di manutenzione. La situazione resta al centro delle preoccupazioni dei cittadini, che chiedono interventi immediati.

Senza più voce, i cittadini di via Don Luigi Sturzo, via Tazzoli e via Martiri Salesiani a Caserta hanno più volte denunciato il degrado che interessa questo quadrante: inciviltà senza fine e continui disagi per i residenti. Una persona con disabilità non riesce a uscire di casa perché sul. 🔗 Leggi su Casertanews.it Erba alta e panchina rotta alla fermata dello Scuolabus: "Ecco dove aspettano il pulmino i nostri figli"SAN PIETRO VERNOTICO - “Per alcuni punti di fermata di autobus sono state rifatte le pensiline, qui in contrada Canimazzi i nostri figli aspettano lo... Fiumicino, “Erba alta e rifiuti abbandonati in via Valderoa”La segnalazione di un residente della zona: “Il campetto, una volta sportivo, abbandonato completamente.