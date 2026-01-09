“Io sono notizia” è la docuserie di Netflix in cinque episodi che ripercorre la vita di Fabrizio Corona, tra momenti di successo e difficoltà. Nel cast si trovano amici e detrattori, tra cui Nina Moric, Marco Travaglio, la madre Gabriella e Marianna Aprile. Un racconto che offre uno sguardo approfondito sulle vicende di un personaggio spesso al centro dell’attenzione mediatica.

I o sono notizia è la docuserie di Netflix che in 5 puntate racconta “le discese ardite e le risalite” di Fabrizio Corona. Personaggio discusso e controverso da almeno due decenni, Corona si racconta a ruota libera davanti alla macchina da presa del regista Massimo Cappello che, con intelligenza, costruisce attorno alle storie iperboliche del suo protagonista un coro greco di amici, colleghi di lavoro e detrattori. “Io sono notizia”: la parabola di Fabrizio Corona diventa una serie Netflix X Leggi anche › Fabrizio Corona “Io sono notizia” su Netflix: a gennaio la docuserie che farà senz’altro discutere Fabrizio Corona Io sono notizia, recensione e trama docuserie Netflix streaming 9 gennaio 2026, durata episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel cast tanti amici ma anche detrattori dell'ex Re dei paparazzi come l'ex moglie Nina Moric, Marco Travaglio, la madre Gabriella e Marianna Aprile

Leggi anche: Gerry Scotti, chi sono la moglie Gabriella Perino e l’ex Patrizia Grosso (madre del figlio Edoardo)

Leggi anche: Giulia Begnotti, chi è la moglie di Diego Abatantuono e madre dei suoi due figli Matteo e Marco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mare Fuori, arrivata alla sua sesta stagione, sta per tornare su Rai Uno e Rai Play. Dal cambio di regia ai tanti addii nel cast, passando per le new entry: i fan dovranno fare i conti con tante novità - facebook.com facebook