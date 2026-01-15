Morti dopo la caduta dal cestello. Chiesto il rinvio a giudizio per tutti.

Il procedimento giudiziario riguarda quattro persone coinvolte nell’incidente sul lavoro avvenuto a maggio 2023 presso la discarica Crispa di Jolanda, in cui persero la vita due operai a causa del cedimento di un cestello elevatore. Sono state presentate richieste di rinvio a giudizio per tutti gli imputati coinvolti, nel tentativo di chiarire le responsabilità e fare luce sull’accaduto.

Richieste di rinvio a giudizio per quattro persone, tutte coinvolte, a vario titolo, nell’incidente sul lavoro del maggio 2023 in cui morirono due operai per il cedimento del cestello elevatore alla discarica Crispa di Jolanda. Gli operai, dopo essere stati portati in ospedale in condizioni critiche, erano morti pochi giorni più tardi. Si tratta di Costin Yonel, 50 anni, e Cosmin Robert Pricopi, 20 anni. Nell’incidente fu coinvolto anche il padre del 20enne, un 50enne miracolosamente sopravvissuto all’incidente. Una delle richieste di rinvio a giudizio riguarda proprio il sopravvisuto e genitore del ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

