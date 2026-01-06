Rabiot domina Marinozzi | Un adulto che gioca contro dei bambini Sposta l’equilibrio del Milan
Durante la partita tra Cagliari e Milan, Rabiot ha mostrato un livello superiore, influenzando significativamente l’andamento del match. Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista per DAZN, ha osservato come la sua prestazione abbia spostato l’equilibrio in favore del francese, paragonandolo a un adulto che gioca contro dei bambini. Questa analisi sottolinea l’importanza di Rabiot nel contesto della sfida e il suo ruolo nel centrocampo rossonero.
Il giornalista e telecronista per DAZN Andrea Marinozzi ha voluto commentare la prestazione di Adrien Rabiot in Cagliari-Milan. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Rabiot sposta mari e monti: i numeri del Milan in difesa senza il francese preoccupano
Leggi anche: Derby Inter-Milan, Allegri: “Rabiot gioca. Domani non è decisiva” | LIVE NEWS
MILAN-VERONA: I NUMERI DEL SUCCESSO! Il Match Report ufficiale conferma il dominio rossonero: Nkunku Killer: 2 tiri in porta, 2 gol. Efficienza al 100%. Rabiot Marathon: 9.6 km percorsi e ben 10 palloni recuperati. Bartesaghi Regista: 8 - facebook.com facebook
Non hanno neanche dato a Bartesaghi il MVP. Danno rigore all’Inter per un fallo di Pavlovic (dubbio) dopo che Thuram ha già scaricato palla. Non danno rigore al Milan per un fallo (solare) su Rabiot, dopo che ha già scaricato palla. Il “fallo” di Loftus non lo co x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.