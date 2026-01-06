Rabiot domina Marinozzi | Un adulto che gioca contro dei bambini Sposta l’equilibrio del Milan

Durante la partita tra Cagliari e Milan, Rabiot ha mostrato un livello superiore, influenzando significativamente l’andamento del match. Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista per DAZN, ha osservato come la sua prestazione abbia spostato l’equilibrio in favore del francese, paragonandolo a un adulto che gioca contro dei bambini. Questa analisi sottolinea l’importanza di Rabiot nel contesto della sfida e il suo ruolo nel centrocampo rossonero.

Il giornalista e telecronista per DAZN Andrea Marinozzi ha voluto commentare la prestazione di Adrien Rabiot in Cagliari-Milan. Ecco le sue parole.

