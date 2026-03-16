Estupinan che disastro | errori ed orrori a non finire Dieci passi indietro rispetto al derby

Durante la partita tra Lazio e Milan, Estupinan ha commesso diversi errori che hanno contribuito alla sconfitta dei rossoneri. La sua prestazione è stata caratterizzata da numerosi passaggi sbagliati e decisioni discutibili, evidenziando una serie di disattenzioni che si sono riflesse sul risultato finale. La sua presenza in campo è stata uno dei punti critici della gara, con un rendimento che ha lasciato molto a desiderare.

Lazio-Milan 1-0, una partita difficilmente comprensibile quella giocata dalla squadra rossonera entrata con pochissima voglia di fare e di vincere una gara che avrebbe permesso ai rossoneri di riaprire davvero il campionato. Invece la squadra di Allegri ha perso con merito giocando male e senza mai davvero impensierire la difesa messa molto bene in campo da Sarri. Tra i peggiori in campo sicuramente Pervis Estupinan che ha sbagliato tanti passaggi facili e decisioni facili. In più l'errore sul gol decisivo di Isaksen pesa tantissimo. Ecco le pagelle del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Dopo il super-derby, torna l'Estupinan visto in precedenza: soffre Isaksen che lo mette in difficoltà e segna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Estupinan che disastro: errori ed orrori a non finire. Dieci passi indietro rispetto al derby Articoli correlati Varriale duro: «Juve, un disastro e dieci passi indietro. Nessuna attenuante per Spalletti»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Bartesaghi: “Scudetto? Il calcio è strano può succedere di tutto. Sul derby ed Estupinan …” | PmIl terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Aggiornamenti e notizie su Estupinan che disastro errori ed orrori... Estupinan dà, Estupinan toglie: prova horror all'Olimpico una settimana dopo il derbyDa protagonista del derby a uomo simbolo della sconfitta che potrebbe aver chiuso definitivamente il discorso scudetto. La serata dell’Olimpico. tuttomercatoweb.com Se Estupinan è questo, il Milan ha un problema. A Firenze sbaglia tutto, Allegri lo difende, il futuro...Non il gol di Nkunku. Non gli errori di Pulisic. Non Modric rimasto in panchina. Il tema numero uno nelle discussioni dei milanisti a fine partita è stata la prestazione di Pervis Estupinan e il ... gazzetta.it