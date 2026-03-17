Nella giornata di ieri, la Giunta regionale delle Marche ha approvato le linee guida per l’istituzione della Zona Economica Futura. La decisione riguarda l’attuazione di nuove iniziative volte a sostenere lo sviluppo economico nella regione. Il provvedimento è stato comunicato ufficialmente attraverso un documento diffuso dalla regione. La delibera definisce le modalità di attuazione e i principali obiettivi dell’intervento.

Nella giornata di ieri, la Giunta regionale delle Marche ha comunicato l’approvazione delle linee di indirizzo che avviano il percorso per l’istituzione delle Zone Franche Doganali Intercluse (ZFD) nei principali snodi logistici della regione: p orto, aeroporto, interporto e aree industriali di Ancona, Pesaro Urbino, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Un provvedimento, atteso, che si inserisce nel quadro della ZES Unica e segue le procedure previste dalla normativa europea e dai più recenti decreti attuativi in materia doganale. Cosa sono le ZFD?. Aree doganali perimetrate e controllate dove le merci possono essere introdotte, stoccate o lavorate senza il pagamento immediato dell’IVA, con procedure più rapide e dedicate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, Economia: approvate linee indirizzo per istituzione ZFD

Articoli correlati

Roma: Melito-Corbucci (Pd), riqualificazione via del Mandrione, approvate linee di indirizzoIn seguito all’approvazione, da parte dell’assemblea capitolina, della delibera che delinea le linee di indirizzo per la riqualificazione di Via del...

Chi si fa male in montagna per comportamenti imprudenti paga l'intervento di soccorso, approvate le linee di indirizzoSono state definite, dopo più di 9 anni dall'approvazione della legge regionale, le linee di indirizzo sulle modalità di compartecipazione ai costi...

Aggiornamenti e notizie su Marche Economia approvate linee...

Argomenti discussi: Friends, approvate le linee strategiche post-acquisizione di P.M.G. Italia.

Marche, la giunta approva le linee di indirizzo per le Zone Franche DoganaliL'assessore Bugaro: «Strumento concreto che riduce tempi e costi per le imprese, rendendo più efficiente la movimentazione delle merci» ... centropagina.it

Zone franche doganali intercluse, la Regione approva le linee di indirizzoLa Regione Marche avvia il percorso per istituire le Zone franche doganali intercluse (Zfd) nei principali snodi logistici del territorio: porto, aeroporto, interporto e aree industriali di Ancona, Pe ... ansa.it