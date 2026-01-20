Chi si fa male in montagna per comportamenti imprudenti paga l' intervento di soccorso approvate le linee di indirizzo

Dopo oltre nove anni dall’approvazione della legge regionale, sono state definite le linee di indirizzo per la compartecipazione ai costi degli interventi di soccorso in montagna e ambienti ostili. Queste norme stabiliscono che chi si ferisce per comportamenti imprudenti è responsabile delle spese, anche in assenza di emergenza sanitaria. La misura mira a promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità tra gli escursionisti e gli appassionati di montagna.

Sono state definite, dopo più di 9 anni dall'approvazione della legge regionale, le linee di indirizzo sulle modalità di compartecipazione ai costi degli interventi di soccorso ed elisoccorso in territorio montano o in ambiente impervio e ostile nei casi in cui non sussista l'emergenza sanitaria.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

