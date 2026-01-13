Roma | Melito-Corbucci Pd riqualificazione via del Mandrione approvate linee di indirizzo

L’assemblea capitolina ha approvato le linee di indirizzo per la riqualificazione di Via del Mandrione a Roma. I consiglieri Antonella Melito e Riccardo Corbucci del Partito Democratico hanno espresso soddisfazione per questo risultato, che rappresenta un passo importante per il miglioramento della zona. La delibera mira a valorizzare l’area e a favorire uno sviluppo sostenibile e condiviso con la comunità locale.

In seguito all'approvazione, da parte dell'assemblea capitolina, della delibera che delinea le linee di indirizzo per la riqualificazione di Via del Mandrione, i consiglieri capitolini Antonella Melito e Riccardo Corbucci del Partito Democratico esprimono grande soddisfazione. "Questo intervento era atteso da tempo ed è fondamentale per la valorizzazione di una delle strade più suggestive e simboliche della Roma storica e popolare", affermano in una nota. I consiglieri continuano: "Via del Mandrione rappresenta un unicum nel panorama urbano della Capitale: un luogo dove si intrecciano archeologia, memoria storica e identità culturale, dal maestoso Acquedotto Felice fino ai richiami cinematografici legati al film Accattone di Pier Paolo Pasolini.

