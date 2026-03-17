Marche | Consiglio nata Consulta Regionale per la Famiglia

La Regione Marche ha annunciato ufficialmente la creazione della Consulta Regionale per la Famiglia, un organismo che si occupa di rappresentare e tutelare le istanze delle famiglie nella regione. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda l’istituzione di un nuovo organismo consultivo con funzioni di confronto e proposta su temi legati alla famiglia. La Consulta sarà composta da rappresentanti di diversi settori e istituzioni.

Il progetto è stato presentato dal presidente regionale Acquaroli e dall’assessore di competenza Calcinaro. Prima riunione il 24 marzo La Regione Marche ha comunicato, oggi, la nascita ufficiale della Consulta Regionale per la Famiglia, l’organo consultivo e propositivo della Regione che riunisce rappresentanti istituzionali e del mondo associativo per supportare, monitorare e migliorare le politiche regionali a favore della famiglia e che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale legislatura. La prima riunione di insediamento si svolgerà il prossimo 24 marzo nella sede regionale. A comporla 33 membri: 5 componenti di diritto, tra... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche: Consiglio, nata Consulta Regionale per la Famiglia Articoli correlati E’ nata la consulta comunale dei giovaniA Savignano è nata la consulta comunale dei giovani, un organismo apolitico che svolge una funzione consultiva e propositiva in materia di politiche... Leggi anche: Prima nata nelle Marche. Riviera in festa con Mia Contenuti utili per approfondire Consulta Regionale Nelle Marche potenziamento della Consulta professioni sanitarieIl Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge che aggiorna e completa l'istituzione della Consulta delle professioni sanitarie, modificando la legge regionale del 2010 sulla ... ansa.it Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 24 febbraioIl Consiglio regionale delle Marche è convocato per martedì 24 febbraio alle 10. I lavori si apriranno in seduta aperta per la celebrazione del Giorno del Ricordo, con saluti istituzionali, interventi ... ansa.it