Prima nata nelle Marche Riviera in festa con Mia
Mia Guidotti, nata alle 2:15 nel reparto di Ginecologia dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto, è la prima neonata della regione Marche. Originaria di San Benedetto del Tronto, pesa 3,5 chilogrammi. La sua nascita rappresenta un momento di gioia per la comunità locale, che si prepara a celebrare questo evento speciale.
Mia Guidotti, sambenedettese, è la prima nata della Regione Marche. E’ venuta alla luce alle 2,15 nel reparto di Ginecologia del ‘ Madonna del Soccorso ’ di San Benedetto e pesa 3,5 chilogrammi. E’ la seconda genita per Loredana Cimini e Andrea Guidotti, già genitori di Santiago che a giorni compirà tre anni. Loredana ha 33 anni, origini venezuelane da 15 anni residente a San Benedetto. E’ impiegata presso la multinazionale Avery Dennison di Ancarano. Andrea, invece, ha 34 anni libero professionista presso lo chalet Capitan Mario di San Benedetto. Il parto, naturale, è stato assistito dalle ostetriche Liuba Boccasile e Simona Di Pietro con il medico Giovanni Battista De Vito, la pediatra Marina Saccomandi, l’infermiera Manuela Ferretti e l’oss Angela Fazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
