E’ nata la consulta comunale dei giovani

A Savignano è nata la consulta comunale dei giovani, un organismo apolitico che svolge una funzione consultiva e propositiva in materia di politiche giovanili, nonché di supporto all’ amministrazione comunale nell’ambito delle politiche indirizzate ai giovani. L’assemblea è costituita da tutti i giovani fra 15 e i 30 anni. Ne possono fare parte anche tutte le associazioni e i gruppi informali attraverso un delegato e i giovani in età utile che, pur residenti in altri Comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio savignanese. Le adesioni sono aperte. La richiesta va inoltrata via email o consegnata all’ufficio protocollo comunale attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, dove è possibile anche reperire il regolamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

