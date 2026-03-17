La Maratona di Roma si avvicina alla conclusione con un cambiamento significativo: il traguardo è stato realizzato utilizzando gomma riciclata. La manifestazione coinvolge atleti e organizzatori che hanno deciso di adottare materiali sostenibili per ridurre l’impatto ambientale della corsa. La cerimonia di chiusura si svolgerà sulla stessa superficie, evidenziando l’impegno per pratiche più ecologiche.

La Maratona di Roma si prepara a chiudere la sua corsa con un tocco innovativo che unisce sport e tutela ambientale. Domenica 22 marzo, l’ultimo tratto della gara verso il Circo Massimo sarà ricoperto da un tappeto realizzato in gomma proveniente da pneumatici fuori uso. Questa iniziativa trasforma uno scarto industriale in una risorsa per gli atleti, garantendo una superficie sicura e capace di assorbire gli impatti durante l’arrivo. La gestione del materiale è affidata a Ecopneus, operatore senza scopo di lucro specializzato nel recupero dei pneumatici esausti. Dalla gomma usata alla pista sicura. Il processo di trasformazione parte dalla raccolta dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), avviati a cicli di recupero secondo le direttive europee sui rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maratona di Roma: il traguardo su gomma riciclata

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