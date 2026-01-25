Maratona del Presidente solo in 125 hanno visto il traguardo Trionfano Giusto Simone e Carla Giacomel

La Maratona del Presidente, disputata a Forlì, ha aperto la stagione del Club Super Marathon Italia. Solo 125 atleti hanno completato la gara, conquistando il traguardo con successo. Tra loro, Giusto Simone e Carla Giacomel si sono aggiudicati le prime posizioni. L’evento, dedicato al fondatore Sergio Tampieri, ha segnato il ritorno alle competizioni ufficiali dopo l’assemblea generale del sodalizio.

Partenza alla grande per la stagione del Club Super Marathon Italia che a Forlì, dopo l’assemblea generale che al sabato ha rinnovato il direttivo del sodalizio amatoriale, ha visto la disputa della sua prova primigenia, la Maratona del Presidente intitolata al fondatore Sergio Tampieri. Gara.🔗 Leggi su Forlitoday.it Tommaso Giacomel trionfa e dedica la vittoria a Sivvert Bakken: dopo il traguardo si commuoveTommaso Giacomel ha conquistato la vittoria nella Sprint di Oberhof, dedicando il risultato a Sivvert Bakken, scomparso recentemente. Biathlon, il Tommaso Giacomel del 2026 come il Fausto Coppi del 1949. Un uomo solo al comando a RuhpoldingNel biathlon a Ruhpolding, Tommaso Giacomel si distingue come il protagonista di questa stagione, assumendo un ruolo di leadership simile a quello di Fausto Coppi nel 1949. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: La Maratona del Presidente anticipata a gennaio: si corre nel cuore del Parco Urbano; Domenica la Maratona del Presidente, parte la stagione Supermarathon; La 24^ edizione si correrà domenica 12 aprile 2026; Rutte incontra la premier danese Frederiksen: Lavoriamo insieme per la difesa dell'Artico - Ue verso sospensione controdazi Usa per altri 6 mesi. Maratona del Presidente, solo in 125 hanno visto il traguardo. Trionfano Giusto Simone e Carla GiacomelGara spostata nel calendario, visto che abitualmente si svolgeva ad agosto e concentrata solo sulla distanza dei 42,195 chilometri ... forlitoday.it Alba: festeggiati i 30 anni del Club maratoneti 42.195 di Alba, e, per l'occasione, il direttivo ha ospitato il grande allenatore di atletica Luciano Gigliotti (con lui Baldini e Bordin hanno vinto le Olimpiadi nella maratona). Complimenti al presidente Filippo Cervell - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.