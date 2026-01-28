Sofia Fiorini ha vinto la maratona di marcia ad Acquaviva, conquistando il titolo italiano e la qualificazione per i mondiali a squadre. La atleta casentinese ha segnato un tempo eccezionale, portando a casa anche il minimo per gli europei. Una prestazione che lascia pochi dubbi sulla sua crescita e determinazione.

AREZZO Titolo italiano nella maratona di marcia, qualificazione per i campionati mondiali a squadre e tempo minimo per i campionati europei. La nuova stagione di Sofia Fiorini ha preso il via con il conseguimento di un triplice traguardo che ha consacrato la giovane atleta casentinese tra i maggiori talenti dell’atletica leggera nazionale, testimoniando una preparazione fisica e mentale di altissimo livello tra tecnica, costanza e determinazione. La marciatrice ha aperto l’anno ai Campionati Italiani di Maratona e di Marcia nella barese Acquaviva delle Fonti dove è scesa in strada nella più impegnativa gara da 42 chilometri che, condotta in solitaria, ha concluso con il tempo di 3:27:19 ore, con una vera e propria prova di forza certificata dal vantaggio finale di oltre quattordici minuti imposto alla seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marcia, impresa dell’atleta casentinese: prestazione maiuscola agli assoluti. Sofia Fiorini campionessa italiana di maratona. Triplo traguardo ad Acquaviva: ora i mondiali

Approfondimenti su Maratona Fiorini

Sofia Fiorini è la campionessa italiana assoluta nella maratona di marcia.

Sofia Fiorini si è distinta come campionessa italiana assoluta nella maratona di marcia, conquistando l’oro e la qualificazione ai campionati mondiali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maratona Fiorini

Argomenti discussi: Andrea Agrusti orgoglio di Sassari, è oro nella maratona di marcia agli Assoluti: E ora i Mondiali; Campionato italiano di marcia 42 km: Acquaviva apre la stagione 2026; Hydro e i nodi del lavoro: In marcia contro la crisi; Rama sostiene la marcia per gli ex leader dell'UCK.

Marcia, impresa dell’atleta casentinese: prestazione maiuscola agli assoluti. Sofia Fiorini campionessa italiana di maratona. Triplo traguardo ad Acquaviva: ora i mondialiAREZZO Titolo italiano nella maratona di marcia, qualificazione per i campionati mondiali a squadre e tempo minimo per i campionati europei. La nuova stagione di Sofia Fiorini ha preso il via con il c ... sport.quotidiano.net

Marcia, il primo campionato italiano dei 42 kmÈ la prima rassegna tricolore del 2026 ma anche la prima volta per i Campionati italiani di maratona di marcia. Da questa stagione la distanza diventa uno standard ufficiale per la specialità a livell ... fidal.it

Sofia Fiorini è campionessa italiana assoluta nella maratona di marcia - facebook.com facebook

Marcia: Agrusti e Fiorini campioni nella maratona Le prime maglie tricolori della stagione per Andrea Agrusti con 3h19:46 e Sofia Fiorini in 3h27:19 ad Acquaviva delle Fonti (Bari) nella prima volta dei Campionati italiani di maratona di marcia #atleticaitalia x.com