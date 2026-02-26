Villa di Briano Rinvenuta in un terreno privato una bomba a mano | intervengono Carabinieri ed Esercito

A Villa di Briano, nel Casertano, è stata trovata una bomba a mano in un terreno privato. L'area è stata immediatamente messa sotto controllo da forze di sicurezza specializzate. Interventi di Carabinieri ed Esercito sono stati avviati per mettere in sicurezza il sito e procedere con le verifiche necessarie. La zona è stata evacuata per garantire la sicurezza delle persone presenti.

Paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, a Villa di Briano, nel Casertano, dove è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Intorno alle ore 11:00 i Carabinieri della Stazione di Frignano sono intervenuti in via Kruscev, su richiesta della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Aversa. A lanciare l'allarme al Numero Unico Europeo di Emergenza 112 è stato un 36enne del posto che, mentre si trovava nel proprio appezzamento di terreno, ha notato un oggetto sospetto. Dai primi accertamenti si è trattato di una bomba a mano modello Mk2, conosciuta come "Pineapple" per la sua forma caratteristica, presumibilmente risalente al periodo bellico della Seconda Guerra Mondiale.