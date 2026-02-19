Gli orari di apertura straordinaria degli sportelli del Comune per il rilascio delle tessere elettorali

Il Comune ha deciso di aprire gli sportelli dei servizi demografici in orario straordinario dal 23 febbraio al 9 marzo, per facilitare il rilascio delle tessere elettorali. La causa è la grande affluenza prevista in vista delle elezioni comunali e del referendum costituzionale di marzo. Le aperture extra interesseranno 23 sezioni elettorali e permetteranno ai cittadini di ottenere o aggiornare il documento in modo più semplice. Gli uffici saranno disponibili anche nei fine settimana e nei giorni festivi, per garantire un servizio più flessibile.

Scattano a partire da lunedì 23 febbraio e fino al 9 marzo, le aperture straordinarie programmate degli sportelli dei servizi demografici per il rilascio e l'aggiornamento delle tessere elettorali, in vista delle elezioni comunali in 23 sezioni dell'8 e 9 marzo e del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Tale attività straordinaria si aggiunge al piano di potenziamento già previsto per il rilascio delle carte d'identità elettroniche. Questo il calendario degli sportelli, in piazza Duca d'Aosta 15. Settimana dal 23 al 28 febbraio: lunedì 23, mercoledì 25 e venerdì 27 febbraio: gli sportelli sono aperti la mattina dalle 8:30 alle 12:30 e il pomeriggio, con apertura straordinaria, dalle 14:30 alle 17:30.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Bologna, referendum 2026: il Comune si prepara, aperture straordinarie per le tessere elettorali e ricerca scrutatori.Bologna si sta già muovendo per il referendum del 2026.

