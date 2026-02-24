Bando per pulizie assistenza scolastica l’opposizione di Fiumicino | Calpestata la dignità di 130 lavoratrici

Il bando per le pulizie e l'assistenza scolastica ha suscitato forti proteste, poiché le promesse della maggioranza di migliorare le condizioni dei lavoratori sono state disattese. La decisione di affidare il servizio tramite una gara pubblica ha portato a preoccupazioni tra le 130 donne coinvolte, che si sentono umiliate e trascurate. I consiglieri di opposizione evidenziano come questa scelta rappresenti un passo indietro rispetto agli impegni assunti in campagna elettorale. La tensione tra amministrazione e lavoratrici cresce di giorno in giorno.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – “Le promesse elettorali della maggioranza Baccini si sciolgono come neve al sole di fronte alla realtà dei fatti: il nuovo bando di gara per le pulizie e l’assistenza scolastica è un salto nel passato che calpesta la dignità di 130 lavoratrici”, dichiarano in una nota i consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo e Barbara Bonanni. “In campagna elettorale, l’attuale amministrazione aveva sbandierato la volontà di procedere all’internalizzazione dei servizi per garantire stabilità e continuità, proposta più volte avanzata nel corso di questa amministrazione da parte dei consiglieri dei gruppi del Partito Democratico, di Sinistra Italiana, di Reti Civiche e della Lista Civica”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Fiumicino, assistenza civica nelle scuole: aperta la manifestazione di interesseQuesta mattina a Fiumicino si è aperta ufficialmente la chiamata alle associazioni di volontariato. "Lavoratrici senza paga a Natale". Caso addette alle pulizie alle PosteNel periodo natalizio, alcune lavoratrici delle pulizie negli uffici postali di Fermo si trovano senza stipendio, sollevando preoccupazioni sul rispetto dei diritti lavorativi. Argomenti correlati PROGETTO CASE: 17 PROROGHE E 4 ANNI PER NUOVA GARA, ANAC PUNTA SERVIZIO PULIZIE COMUNE L'AQUILA; Polo per l'infanzia; Teatro Petruzzelli, polemiche per il bando del servizio maschere: la Fondazione lo annulla e chiede un parere al Ministero; Cagliari, appalto rifiuti da oltre 500 milioni: De Vizia si conferma gestore per i prossimi sette anni. Concorso Risorse per Roma, assunzioni per 200 addetti pulizie e trasporto scolastico: requisito minimo terza media. Come fare domanda per il bandoServizio ausiliari, alle pulizie e all'assistenza al trasporto scolastico. Risorse per Roma SpA, società in house di Roma Capitale che dal 2024 si occupa anche della gestione del Servizio Scolastico ... ilmessaggero.it È uscito il Bando per Addetti Cucina e Pulizie in Casa di Riposo, con scuola dell’obbligo, tempo indeterminato. - facebook.com facebook