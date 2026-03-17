Manchester City-Real Madrid in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario canale e formazioni

Alle ore 21 all'Etihad Stadium si gioca il match di ritorno degli ottavi di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta in TV e streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le due squadre si preparano a scendere in campo per la sfida europea.

Manchester City e Real Madrid si affrontano alle ore 21 all'Etihad Stadium per il match di ritorno degli ottavi di Champions League. All'andata gli spagnoli si sono imposti 3-0 grazie alle tripletta di Valverde. Diretta TV e in streaming su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Real Madrid-Manchester City in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, canale e formazioniLe squadre di Arbeloa e Guardiola si affrontano oggi alle 21 al Santiago Bernabeu. Leggi anche: Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla Benfica-Real Madrid 4-2: gol e highlights | Champions League Approfondimenti e contenuti su Manchester City Real Madrid in... Temi più discussi: Champions, Real Madrid-Manchester City 3-0: Valverde incanta il Bernabeu; Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Real Madrid-Manchester City, lo sport in tv di mercoledì 11 marzo; Dove vedere Real Madrid-Manchester City stasera (anche gratis) in streaming, l'andata degli ottavi di Champions League 2026. Dove vedere Manchester City-Real Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioniManchester City e Real Madrid si affrontano all'Etihad Stadium nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La squadra di Pep Guardiola ha una sola strada, vincere e con tanti goal di ... calciomercato.com Pronostico Manchester City-Real Madrid: a caccia di una remuntada storicaManchester City-Real Madrid è un ottavo di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Manchester City-Real Madrid, Arbeloa: "Mbappé Bello avere di nuovo il migliore al mondo" #SkySport #SkyUCL x.com Un day off particolare per i giocatori del Manchester City I Citizens sono chiamati a un'impresa in Champions League contro il Real Madrid, dovendo rimontare il 3-0 dell'andata.Nonostante ciò, Pep Guardiola ha deciso di concedere una giornata di riposo ai - facebook.com facebook