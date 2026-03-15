Martedì sera alle 21:00 si sfideranno Manchester City e Real Madrid in un match di Champions League, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa aperte. La partita rappresenta un nuovo capitolo di questa edizione europea, con i cittadini di Guardiola alla ricerca di un risultato che possa aprire loro le porte ai quarti di finale. È una sfida che attirerà l’attenzione di molti appassionati.

Martedì notte vivremo una nuova puntata di quella che sta diventando un’appassionante saga delle edizioni di Champions League di questa epoca: Manchester City e Real Madrid nuovamente opposte, per un posto nelle migliori 8 d’Europa. Si gioca la gara di ritorno e non si parte in equilibrio: mercoledì scorso una prestazione gigantesca di Fede Valverde. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Real Madrid (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I ragazzi di Guardiola cercano l’impresa

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