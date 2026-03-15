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© Infobetting.com - Manchester City-Real Madrid (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tante segnature all\’Etihad?

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