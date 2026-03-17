Manchester City-Real Madrid braccio di Silva in area | espulsione e calcio di rigore

Durante la partita di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, si è verificato un episodio in area di rigore riguardante un braccio di Silva. L’arbitro ha deciso per l’espulsione del giocatore e ha concesso un calcio di rigore. La partita si gioca martedì 17 marzo, con gli inglesi che cercano di recuperare il risultato dopo il 3-0 subito al Bernabeu, segnato da Valverde con una tripletta.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Manchester City-Real Madrid. Oggi, martedì 17 marzo, gli inglesi sfidano i Blancos nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, tentando una clamorosa rimonta dopo il 3-0 subito al Bernabeu, firmato dalla tripletta di Valverde. Un compito reso decisamente in salita dal calcio di rigore assegnato alla squadra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Real Madrid e Manchester City: la rivalità infinita di Champions LeagueLe recenti sfide tra Real Madrid e Manchester City hanno delineato una rivalità che si configura ormai come una delle più affascinanti e avvincenti... Pronostico Manchester City-Real Madrid: a caccia di una “remuntada” storicaManchester City-Real Madrid è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,... Contenuti e approfondimenti su Manchester City Real Madrid braccio di... Temi più discussi: Manchester City-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Champions, Real Madrid-Manchester City 3-0: Valverde incanta il Bernabeu; Manchester City-Real Madrid: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario degli ottavi di Champions League; Dove vedere Real Madrid-Manchester City, lo sport in tv di mercoledì 11 marzo. Manchester City-Real Madrid 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Haaland pareggiaLa diretta live di Manchester City-Real Madrid di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Manchester City-Real Madrid diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVEAll'Etihad Stadium la squadra di Guardiola è chiamata a rimontare i tre gol dell'andata: aggiornamento in tempo reale ... corrieredellosport.it #ManchesterCity- #RealMadrid, le formazioni ufficiali x.com Manchester City-Real Madrid: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di Champions - facebook.com facebook