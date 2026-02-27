Real Madrid e Manchester City | la rivalità infinita di Champions League

Le squadre del Real Madrid e del Manchester City si sono affrontate più volte nelle recenti fasi di Champions League, creando una rivalità che cattura l’attenzione degli appassionati di calcio. Le partite tra le due squadre hanno visto alcuni incontri decisivi e momenti di grande spettacolo, consolidando una sfida che si ripete nel corso delle stagioni più recenti.

Le recenti sfide tra Real Madrid e Manchester City hanno delineato una rivalità che si configura ormai come una delle più affascinanti e avvincenti nel panorama del calcio europeo. Questi due club, rappresentanti di stili e tradizioni calcistiche opposti ma complementari, continuano a incrociarsi con una frequenza impressionante, alimentando aspettative e passioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dal 2022, il confronto tra le due formazioni ha assunto un carattere quasi rituale in ambito europeo, con un totale di nove incontri ufficiali in meno di quattro anni, tra semifinali, quarti di finale, playoff e incontri di fase a gironi. La doppia sfida degli ottavi di finale, in programma oggi, porterà il totale a undici incontri diretti, consolidando questa rivalità come uno dei principali appuntamenti del calcio continentale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

