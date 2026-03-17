Martedì alle 21:00 si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. La partita si svolge allo stadio del Manchester City e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili includono le principali pedine di entrambe le squadre, che cercano di ottenere un risultato favorevole in vista del match di ritorno.

Manchester City-Real Madrid è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per la terza stagione consecutiva il Real Madrid potrebbe spezzare il sogno Champions del Manchester City e del suo tecnico Pep Guardiola, vicinissimi a un’eliminazione destinata a fare molto rumore. I Cityzens una settimana fa sono crollati inopinatamente al “Bernabeu” sotto i colpi dei Blancos (3-0) e di Federico Valverde, autore di una tripletta ed indiscusso man of the match al termine di una prestazione strepitosa, che ha ricordato quelle di CR7 nelle notti europee madrilene (con la differenza che l’uruguaiano non è un attaccante e non gioca vicino alla porta come il portoghese). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Real Madrid: a caccia di una “remuntada” storica

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