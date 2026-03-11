Real Madrid – Manchester City | il nuovo classico della Champions League

La partita tra il Real Madrid e il Manchester City è diventata un appuntamento fisso della Champions League, segnando un nuovo classico della competizione. Negli ultimi anni, queste due squadre si sono affrontate più volte, consolidando una rivalità che ha attirato l’attenzione dei tifosi di tutta Europa. La sfida tra queste formazioni rappresenta ormai un evento ricorrente nel calendario della massima competizione continentale.

Quella tra Real e City non è più soltanto un’affascinante rivalità, ma negli ultimi anni è diventata quasi un’abitudine della Champions League. Ancora una volta la squadra di Guardiola e quella di Arbeloa si affronteranno nello scenario del Bernabéu, promettendo una notte di calcio spettacolare, fatta di talento, tensione e colpi di scena, che potrebbe già indirizzare il cammino verso i quarti di finale. Il match di stasera: cosa ci aspettiamo al Bernabéu . Si dice sempre che 90 minuti al Santiago Bernabéu siano lunghissimi e stasera ogni scelta, ogni mossa in campo potrà cambiare l’equilibrio della partita. Guardiola basa il suo gioco sul dominio totale, su possesso palla e su una rete di passaggi, creando superiorità numerica a centrocampo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Champions League, è sempre Real Madrid-Manchester CityAnche la Champions League ormai ha una classica, una partita che non può mancare nel palinsesto di ogni edizione della coppa più prestigiosa del...

Real Madrid e Manchester City: la rivalità infinita di Champions LeagueLe recenti sfide tra Real Madrid e Manchester City hanno delineato una rivalità che si configura ormai come una delle più affascinanti e avvincenti...

Real Madrid-Manchester City 1-2: gol e highlights | Champions League

Real Madrid-Manchester City, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming

Real Madrid-Manchester City: dove vederla, orario e probabili formazioniTornano le notti di Champions League e al Santiago Bernabeu va in scena uno dei grandi classici degli ultimi anni, Real Madrid-Manchester City. I blancos di Alvaro Arbeloa hanno superato

Domani sera al Santiago Bernabéu andrà in scena l'andata dell'ottavo di finale tra Real Madrid e Manchester City

